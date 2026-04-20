أحمد بدوي: وزارة الاتصالات تقود منظومة نجاح دعمت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن الوزارة تقود منظومة عمل متكاملة تُعد من أبرز قصص النجاح الحكومية في السنوات الأخيرة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.



وأوضح بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، أن توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، حيث يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن من حيث السرعة والدقة والشفافية.

كما أشاد بدوي بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في متابعة شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز نجح في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشكلات ضعف الشبكات أو انقطاع الخدمة، وذلك من خلال آليات رقابية متطورة وتنسيق مستمر مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، ما ساهم في إزالة العديد من العقبات وتحسين مستوى الخدمة بشكل ملحوظ.

وأشار بدوي إلى أن مشروع إحلال واستبدال الخطوط النحاسية بشبكات الألياف الضوئية (الفايبر) يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية، نظرًا لما توفره هذه التقنية من سرعات إنترنت فائقة واستقرار أعلى في الخدمة، وهو ما يدعم التوسع في الخدمات الرقمية مثل التعليم عن بُعد، والخدمات الصحية الإلكترونية، والتجارة الرقمية، وغيرها من التطبيقات الحديثة.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية للاتصالات لم يقتصر فقط على المدن، بل امتد ليشمل مختلف المحافظات، في إطار تحقيق العدالة الرقمية وتوفير خدمات متكافئة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وأكد بدوي أن دعم منظومة الطرق الجديدة بشبكات الاتصالات الحديثة يمثل نقله نوعيه و خطوة مهمة نحو إنشاء بنية تحتية ذكية، حيث يتم تزويد الطرق السريعة والمحاور الجديدة بكابلات وشبكات اتصال متطورة بالتعاون مع شركات الاتصالات، بما يساهم في تعزيز خدمات النقل الذكي، وتحسين عوامل الأمان على الطرق، وتقديم خدمات رقمية متقدمة للمسافرين.