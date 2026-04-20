ترامب: الاتفاق النووي الذي صاغه أوباما وبايدن مع إيران من أسوأ الاتفاقات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق النووي الذي صاغه أوباما وبايدن مع إيران من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق فيما يتعلق بأمن الولايات المتحدة وكان طريقا مضمونا لامتلاك سلاح نووي، حسبما أفادته قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل.



ترامب يرسل وفد أمريكي لمفاوضة إيران في باكستان.. من أرسل هذه المرة؟ | مراسلنا يُجيب

فيما قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ حالة من الغموض كانت تكتنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بمشاركة إيران والولايات المتحدة وهوية قائد الوفد الأمريكي، إلا أن الأمور أصبحت واضحة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل مراسل القاهرة الإخبارية عن ترامب تصريحات لصحيفة نيويورك بوست أكد فيها أن الوفد الأمريكي غادر بالفعل بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، ومعه المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهي ذات التشكيلة التي قادت الجولة الأولى من المفاوضات، على أن يصل الوفد إلى إسلام آباد خلال ساعات قليلة وبحلول الليل.

وتابع رامي جبر أن الرئيس ترامب صرح بأنه مستعد للقاء المسؤولين الإيرانيين إذا ما حدث اختراق في هذه المحادثات، مكررًا تصريحه السابق بأنه في حالة توقيع اتفاق، فهو مستعد للذهاب إلى إسلام آباد لحضور توقيع الاتفاق بل وتوقيعه بنفسه إن لزم الأمر.

ونقل المراسل عن ترامب تحذيره من أن المرحلة الراهنة لا تحتمل ممارسة أي ألاعيب من أي طرف، في إشارة إلى التردد الإيراني بشأن حضور الجولة الثانية من المفاوضات، مشددًا على أن الطلب الأمريكي الوحيد والمحدد وغير القابل للتفاوض هو ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا.



