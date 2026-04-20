زوجة وليد سليمان بعد إنجاز ناشئي الأهلي: هذا من فضل ربي

هنأت زوجة وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، بحصوله مع قطاع ناشئي القلعة الحمراء على بطولات الجمهورية للموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وكتبت زوجة وليد سليمان عبر ستوري انستجرام: “الحمد لله وكان هذا من فضل ربي”.

وحرص محمد يوسف المدير الرياضى للنادي الأهلى، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، على الاطمئنان على حالة بلال عطية لاعب الفريق الصاعد الذى أجرى جراحة غضروف الركبة.

وحرص الثنائي على دعم اللاعب معنويا خلال الزيارة، مؤكدين مساندة مسؤولي الأهلي له في هذه المرحلة، ومتمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.

كان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، وأثبتت الفحوصات الطبية أنها عبارة عن قطع في غضروف الركبة، ما استدعى تدخل جراحي من أجل علاجه.