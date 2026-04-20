نواب دمياط يناقشون ملفات العمل مع المحافظ



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم، لقاء مع عدد من نواب البرلمان بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ...

وشهد الاجتماع مشاركة النائب وليد التمامى والنائب على كيوان والنائب أمير الصديق أعضاء مجلس الشيوخ و النائب فوزى الجوجرى عضو مجلس النواب، وتم خلاله مناقشة عدد من الملفات التى تم طرحها على طاولة الاجتماع، وعلى هذا الصعيد،، استعرض " المحافظ " جهود المحافظة فيما يخص بعض المشكلات و الملفات وتبادل الرؤى والمقترحات بشأنها ، وذلك لوضع حلول مناسبة بما يساهم فى الدفع بعجلة العمل والتيسير علي المواطنين...

وفى سياق آخر،، استعرض " الدكتور حسام الدين فوزى " الملامح الرئيسية لمقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم، وناقش عدد من الطلبات التى تقدم بها النواب

وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على التواصل والتعاون الدائم مع نواب البرلمان، وذلك لدعم الرؤى التنموية وخدمة أبناء المحافظة