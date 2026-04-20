عبد المنعم سعيد: العالم تغير بعد الحرب العالمية الثانية.. والسلام أصبح أداة محاسبة لا مجرد شعار

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي الكبير، أن العالم شهد تحولات جذرية عقب الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى ظهور مؤسسات دولية هدفت إلى تعزيز الاستقرار وإعلاء قيم السلام بين الدول.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن النظام الدولي الحالي يواجه تحديات كبيرة في ظل صعود النزعة اليمينية المتطرفة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب في أسلوب إدارته من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث مركزية القرار.

وأوضح أن مفهوم السلام لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح أداة من أدوات المحاسبة والضغط في العلاقات الدولية، مؤكدًا ضرورة العمل على خلق مشروع قومي شامل يخدم المنطقة بأكملها ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أهمية حماية البحر الأحمر من أي تهديدات محتملة، لاسيما من جانب جماعة الحوثيين، باعتبار ذلك ملفًا استراتيجيًا يمس الأمن القومي للمنطقة، لافتًا إلى أن وزير الخارجية المصري يتحرك بنشاط كبير في مختلف الاتجاهات الدبلوماسية لدعم المصالح المصرية والإقليمية.

واختتم عبد المنعم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال وصول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى باكستان خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك قد يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.