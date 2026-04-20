عبدالمنعم سعيد: فكرة الجيش العربي نبيلة بشرط استثناء الدول التي تضم ميليشيات.. فيديو

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، أن الجيش العربية سيكون قوة كبيرة لحماية الدول العربية، ولا بد أن تكون هذه القوة بين عدد محدود من الدول، موضحًا أن فكرة الجيش العربي فكرة نبيلة، وأن مصر تجري مناورات عسكرية مع السعودية والإمارات والأردن، وقد تكون هذه الدول نموذجًا للدول التي تسعى لتشكيل قوة عربية.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الجيش العربي يجب أن يضم دولًا لا توجد بها ميليشيات، وألا تُكلف الجامعة العربية فوق طاقتها، مقترحًا تشكيل قوة عربية بين عدد محدود من الدول، خاصة أن هناك دولًا عربية تعاني من اضطرابات منذ ثورات الربيع العربي.

وأضاف: «كل زعيم يطور بلده بطريقته الخاصة، وإسرائيل وإيران ستظلان العدو الدائم في المنطقة، والحوثيون يتحركون بأوامر، وقد تأثرت مصر من أعمالهم في البحر الأحمر بدعم من إيران، وسيظلان قوى تهديد للدول العربية».

وتابع: «مصر والسعودية والإمارات تشهد نموًا واضحًا، وتعمل على مشروعات عملاقة، ولديها توجه نحو دخول عصر تكنولوجي جديد».

وأوضح أن الاستقرار الإقليمي يواجه تحديات، أبرزها القضية الفلسطينية والقضية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن نتنياهو يصف إسرائيل بأنها قوة عظمى، مؤكدًا أن هذا الملف لا يقل خطورة عن الموقف الإيراني، وأن طهران لا تسعى لصنع قنبلة نووية لضرب نيويورك، بل للسيطرة على المنطقة.

وأشار إلى أن دول الخليج، إلى جانب مصر والأردن والجزائر والمغرب، يمكن أن تشكل قوة عربية لمواجهة أي عدوان.

وأكمل: «إسرائيل ستظل العدو الأول لمصر، ونتنياهو أخذ غزة والضفة، واستطعنا استعادة سيناء وهي أكبر من كل ذلك، والمشكلة أن الفلسطينيين غير قادرين على الوحدة، والقضية تحتاج إلى احتضان عربي قوي، وقد تم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بمعاونة نتنياهو».