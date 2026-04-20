الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم سعيد : أفكار ترامب استعمارية قديمة .. وإيران خانت الدول العربية | فيديو

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفكاره استعمارية قديمة، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التحرك المصري منذ بداية الأزمة الإيرانية كان تحركًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هناك مسائل سيكشفها التاريخ.

وأضاف أن إسرائيل أقنعت ترامب باغتيال القيادات والعلماء في الأيام الأولى من الحرب، وحدث ذلك، مشيرًا إلى أن إيران دولة كبيرة ومتحدة حاليًا ضد أمريكا.

وأوضح أن المواطنين الإيرانيين وقفوا مع النظام ضد أمريكا، لافتًا إلى أن الأمريكيين قالوا إن القيادات الإيرانية قتلت 30 ألف شخص، فيما تقول إيران إنها قتلت 3 آلاف شخص.

وأشار إلى أن التاريخ سيكشف مسائل كثيرة، وأن إيران حتى الآن متماسكة، لافتًا إلى أن الدول العربية أدانت الهجوم على إيران، والتي خانت تلك الإدانة عندما اعتدت على الدول العربية.

وتابع: «موقف مصر والدول العربية من الحرب مثالي، وإيران خانت ذلك، ولا توجد دولة عربية ضربت إيران بصاروخ واحد، والدول العربية لم تخن إيران».

عبدالمنعم سعيد الدول العربية ترامب

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

