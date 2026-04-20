عبد المنعم سعيد : أفكار ترامب استعمارية قديمة .. وإيران خانت الدول العربية | فيديو

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفكاره استعمارية قديمة، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مستمرة.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التحرك المصري منذ بداية الأزمة الإيرانية كان تحركًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هناك مسائل سيكشفها التاريخ.

وأضاف أن إسرائيل أقنعت ترامب باغتيال القيادات والعلماء في الأيام الأولى من الحرب، وحدث ذلك، مشيرًا إلى أن إيران دولة كبيرة ومتحدة حاليًا ضد أمريكا.

وأوضح أن المواطنين الإيرانيين وقفوا مع النظام ضد أمريكا، لافتًا إلى أن الأمريكيين قالوا إن القيادات الإيرانية قتلت 30 ألف شخص، فيما تقول إيران إنها قتلت 3 آلاف شخص.

وأشار إلى أن التاريخ سيكشف مسائل كثيرة، وأن إيران حتى الآن متماسكة، لافتًا إلى أن الدول العربية أدانت الهجوم على إيران، والتي خانت تلك الإدانة عندما اعتدت على الدول العربية.

وتابع: «موقف مصر والدول العربية من الحرب مثالي، وإيران خانت ذلك، ولا توجد دولة عربية ضربت إيران بصاروخ واحد، والدول العربية لم تخن إيران».