أسود مكشوف .. فستان سيرين عبد النور يثير السوشيال ميديا

خطفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، في جلسة تصوير جدا.

إطلالة أنيقة وجذابة

ظهرت سيرين بفستان أسود مكشوف الكتفين أبرز رشاقتها، ونسّقته مع قفازات شفافة سوداء أضافت لمسة من الفخامة، فيما اعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامح وجهها، ورفعت شعرها بالكامل إلى الخلف بأسلوب أنيق يتناسب مع الإطلالة.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جمهورها، خاصة بعد تعليقها البسيط الذي حمل طابعًا عاطفيًا: «اشتقتلكن».

وكانت سيرين عبد النور قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الأردن، ظهرت خلاله بفستان بنفسجي فاتح نال إعجاب الحضور.

كما طرحت في صيف 2025 أغنيتها الجديدة «عاملّن عقدة» التي لاقت انتشارًا بين جمهورها.