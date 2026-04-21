نائب رئيس اتحاد السلة: ميزانية بعض الأندية أكبر من الاتحاد نفسه

أكد محمد فتحي، نائب رئيس اتحاد السلة، أن أول مباراتين في نهائي الدوري سيكونا ببرج العرب وبحضور جماهيري.

وقال فتحي خلال حواره ببرنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern Mti: "هناك دول أخرى تطالب بإسناد مباريات لديها لحكام مصريين نظرا لإمكانياتهم وكفائتهم، لاسيما وأننا نسعى لتطوير التحكيم ونقوم بعمل دورات في مختلف المحافظات".

وأضاف: "لدينا مقترح بزيادة الجوائز المالية للبطولات المحلية مستقبلا، كما أن ميزانية الأندية الكبرى أكبر من ميزانية اتحاد السلة نفسه".

وأتم: "الجوائز للاعبين والفرق تكون من خلال رعاة الاتحاد، والاتحاد لا يقدم أي جوائز لأنها ستكون رمزية وأقل بكثير مما يحصل عليه".