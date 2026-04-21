اليوم.. الحكم في استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالتجمع

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل أعمال، على قرار حبسه لمدة عام، على خلفية اتهامه بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس.

كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 21 أبريل الجاري، فيما سبق لمحكمة الجنح المختصة أن قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، إثر إدانته في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رجل الأعمال باستعراض القوة والتلويح بالعنف، إلى جانب التعدي بالضرب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، شملت الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة عمل المجني عليه، والذي كان بعهدته وقت الواقعة.

تلقت النيابة العامة، بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة، وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.



