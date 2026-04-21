نائب رئيس اتحاد السلة: تكاليف حكام نهائي الكأس الأجانب كانت بأموال الأهلي والاتحاد

أكد محمد فتحي، نائب رئيس اتحاد السلة، أنهم سعداء بظهور منافسين جدد مثل فريق المصرية للاتصالات.

وقال فتحي خلال حواره ببرنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern Mti: "الأهلي والاتحاد كان طلبا حكاما أجانب لمباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس مصر".

وأضاف: "لكن الطريف في الأمر أن الفريقين لم يصلا للنهائي، وتم إسناد إدارة النهائي لحكام أجانب، بتكاليف مالية تم دفعها من خلال الأهلي والاتحاد".

وتابع: "الاتحاد لا يتحمل أي رسوم من استقدام الحكام الأجانب، كما أن قرار لائحة التعاقدات من أجل خلق المنافسة بين أكثر من فريق".

وأتم: "لم يصلنا أي خطاب رسمي من الأهلي او الاتحاد لإلغاء مباراة المركز الثالث والرابع".