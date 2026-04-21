جيهان شاهين: دعم الموهوبين والمبتكرين يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الصناعة الوطنية

شاركت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، في فعاليات اليوم الأول لمعرض ومؤتمر EduTech 2026، الذي انطلقت جلساته بأحد فنادق مدينة الإنتاج الإعلامي، وسط حضور واسع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء التعليم والصناعة وممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

وقامت النائبة، بجولة داخل أجنحة المعرض، تفقدت خلالها مشروعات طلاب التعليم الفني، والتي عكست مستوى متقدمًا من المهارات التطبيقية والابتكار، إلى جانب زيارة عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المشاركة.

وأشادت شاهين بالمستوى المتميز للمشروعات الطلابية، مؤكدة أن التعليم الفني في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أن دعم الموهوبين والمبتكرين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الصناعة الوطنية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.