رجال سلة الأهلي يبدأ الاستعداد بالمغرب لتصفيات بطولة الـ «BAL»

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم في مدينة الرباط المغربية في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية للأندية لكرة السلة «BAL»، والتي تُقام خلال الفترة من 20 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يُقام المران في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت المغرب، الرابعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ورفع درجة التركيز قبل انطلاق المنافسات، إلى جانب تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

ويضم فريق «رجال سلة الأهلي» كلًا من: سيف سمير، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، مالك ياسر، بيبو زهران، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، ويوسف الغايش.