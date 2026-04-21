إحباط محاولة تهريب 9 أطنان دقيق مدعم قبل طرحها للبيع بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على منظومة الخبز المدعم، في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على الدعم ومنع تسريبه لغير مستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وجاءت الحملة بقيادة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، بعد ورود معلومات دقيقة عن محاولة تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم خارج المنظومة، حيث تم إعداد كمين محكم بمنطقة دفرة بمركز طنطا، أسفر عن ضبط سيارة نقل محملة بـ180 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، بإجمالي 9 أطنان، قبل بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون،وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والسيارة، وضبط قائدها، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم، وأن المحافظة تتعامل بحسم مع كل ما يمس حقوق المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه يأتي على رأس أولويات العمل، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.