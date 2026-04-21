جامعة المنصورة تستقبل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية

جانب من الزيارة
همت الحسينى

استقبل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، فضيلةَ الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع الدعوي «دينًا قيمًا» والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الأزهر الشريف، وبدعم وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وضمن خطة الأنشطة التوعوية بقطاع التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سامي عجور، مدير عام منطقة وعظ الدقهلية، وفضيلة الشيخ محمد نبيه، مدير التوجيه بالمنطقة، وفضيلة الشيخ إبراهيم سرحان، مدير الدعوة، والدكتورة مريم ويصا، منسق الأنشطة الطلابية، وبالتنسيق مع قيادات الأزهر الشريف وقطاع الدعوة.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومي أن التعاون بين جامعة المنصورة والأزهر الشريف يُجسِّد أحدَ أهم محاور بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات التوعوية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز وعي الطلاب بالقضايا الدينية والفكرية المعاصرة

واشاد فضيلة الدكتور محمود الهواري جهود جامعة المنصورة في استضافة وتنظيم هذه الفعاليات، مؤكدًا أن الشراكة مع الجامعات تمثل ركيزةً أساسيةً في نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الشباب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية متسارعة، مشيرًا إلى حرص مجمع البحوث الإسلامية على دعم هذه المبادرات التي تسهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والدين.

وفي ختام الاستقبال، تم تكريم فضيلة الدكتور محمود الهواري وفضيلة الشيخ سامي عجور؛ تقديرًا لجهودهما المتميزة في نشر الفكر الوسطي، ومشاركتهما الفاعلة في تقديم البرامج الدعوية والتوعوية لطلاب الجامعة.

وعقب ذلك، توجَّه الحضور إلى كلية الآداب، حيث عُقدت ندوة بعنوان «أركان الإسلام وأثرها في حياة الفرد والمجتمع»، بحضور الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد الكلية، والدكتور أيمن وهبي طاهر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب نخبة من علماء الأزهر الشريف، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن الجامعة لا تحتفي فقط بالأشخاص، بل تحتفي بقيمة التعاون بين مؤسستين وطنيتين كبيرتين، هما الأزهر الشريف وجامعة المنصورة؛ لتحقيق الهدف الأسمى للدولة في بناء المواطن الصالح، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا فريدًا للبرامج التوعوية داخل الجامعات المصرية، وتسهم في ترسيخ الوعي الديني والفكري لدى الطلاب.

وأضاف أن ما تشهده الجامعة من أنشطة دعوية يعكس إيمانها العميق بدور الوعي في بناء الإنسان، مؤكدًا أن هذا البرنامج التوعوي يُعَدُّ من النماذج المتميزة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

واكد الدكتور محمود سليمان الجعيدي أهمية بناء الشخصية الجامعية على أسس دينية صحيحة، قائمة على القيم الأصيلة وقبول الآخر والتسامح، مؤكدًا أن المرحلة الجامعية تمثل حجر الأساس في تشكيل وعي الطلاب وسلوكهم.

و أوضح فضيلة الدكتور محمود الهواري أن أركان الإسلام ليست مجرد طقوس أو شعائر شكلية، بل هي منظومة متكاملة تُعيد تشكيل وعي الإنسان، وتهذِّب سلوكه، وتسهم في بناء شخصية متوازنة تدرك مسؤوليتها تجاه نفسها ومجتمعها، .

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
