الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صحية النواب تبدأ مناقشة تطوير منظومة الإسعاف وتحسين أوضاع العاملين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انطلقت، منذ قليل، أعمال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، لمناقشة ملف تطوير منظومة الإسعاف المصرية، في إطار توجهات الدولة نحو تحديث الخدمات الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ.

وبحث الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تركز على محورين رئيسيين، أولهما تحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف، خاصة ما يتعلق بالأجور وساعات العمل، وتحقيق العدالة الوظيفية مقارنة بباقي المهن الطبية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.

كما تناول الاجتماع مناقشة أوجه القصور الإدارية والفنية داخل المنظومة، إلى جانب استعراض الاحتياجات الجغرافية العاجلة، ومنها إنشاء نقاط إسعاف جديدة بعدد من المحافظات، وتوفير سيارات إسعاف لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التغطية الشاملة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع طرح رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإسعاف، ترتكز على التحول الرقمي، وإنشاء منصة ذكية لإدارة البلاغات وتوجيه السيارات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب المعايير الدولية الحديثة.

وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، أن “تطوير منظومة الإسعاف لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية أرواح المواطنين، مشددًا على أن العنصر البشري سيظل محور الارتكاز في أي تطوير، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية والتكنولوجيا”.

وأضاف أن اللجنة تتحرك في مسارين متوازيين، الأول رقابي لمتابعة أوجه القصور ومعالجتها، والثاني تشريعي لدعم أي خطوات من شأنها بناء منظومة إسعاف حديثة، قادرة على الاستجابة الفورية وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
الذباب
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
