السفير المصري بطوكيو يستقبل المغني شو بعد حصده أهم الجوائز الموسيقية في اليابان

استقبل السفير راجي الأتربي، بمقر السفارة المصرية، الفنان «شو»، حيث حرص على تقديم التهنئة له والتعبير عن دعمه، معتبرًا إياه واجهة مصوية فنية مشرفة تعكس صورة إيجابية ومتميزة لمصر على الساحة الدولية، لما يقدمه من إسهامات فنية ذات صدى عالمي، بعد حصوله على أرفع الجوائز الموسيقية في اليابان.

ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الدولي الذي حققه فيديو كليب «CHARISMA»، للمغني والموسيقي المصري شو، بمشاركة الفريق الإبداعي Tokyo Cosmo Cats، والذي حصد سلسلة من الجوائز الدولية المرموقة خلال عام 2026، في إنجاز يعكس تميز العمل على صعيد التصميم البصري والتعبير الفني متعدد التخصصات.



وفاز المشروع بجائزتي البلاتينيوم والذهبية في فئة التصميم المفاهيمي ضمن Tokyo Design Awards 2026، التي أُعلنت نتائجها في أبريل الماضي. كما واصل حضوره الدولي اللافت بحصوله على ثلاث جوائز ضمن MUSE Creative Awards 2026، وهي: جائزة البلاتينيوم (فيديو – الفن والتصميم)، جائزة البلاتينيوم (فيديو – فيديو موسيقي)، جائزة الذهبية (فيديو – ثقافي).



ويُعد كليب كاريزما مشروعًا فنيًا عابرًا للثقافات، يمزج بين عناصر من التراثين الياباني والمصري ضمن رؤية بصرية مبتكرة، ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين الموسيقى والسينما والتصميم المفاهيمي في قالب إبداعي واحد. وقد حظي هذا النهج بإشادة دولية، نظرًا لقدرته على تقديم رؤية فنية تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

ويعكس هذا الإنجاز تنامي حضور الأعمال الفنية القائمة على التكامل بين مختلف أشكال التعبير الإبداعي، كما يسلّط الضوء على أهمية التعاون الثقافي بين مصر واليابان في إنتاج محتوى إبداعي قادر على الوصول إلى جمهور عالمي.

