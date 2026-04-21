ترامب: سنتوصل إلى اتفاق عظيم مع إيران

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق عظيم مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “الإيرانيون لا يملكون أي خيار آخر سوى التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف ترامب: “نحن في موقف تفاوضي قوي للغاية”.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” أن إيران محاصرة، وواشنطن ألحقت الضرر بقدراتها العسكرية، وأن احتمال التوصل إلى اتفاق يلوح في الأفق.

وقال: لقد قضينا على أسطولهم البحري، وقضينا على قواتهم الجوية، وبصراحة، قضينا على قادتهم".

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن طهران أكدت علنًا إرسال ممثلين عنها للقاء نائب الرئيس جيه دي فانس.