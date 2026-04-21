وزير شئون المجالس النيابية يهنئ الدكتورة رانيا المشاط بتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة.. ويؤكد: تتويج للحضور المصري دولياً

بعث المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ببرقية تهنئة رسمية إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، بمناسبة صدور قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وأميناً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

وأكد المستشار هاني حنا في نص برقيته أن هذا الاختيار الأممي الرفيع يُعد تتويجاً مستحقاً للمسيرة المهنية والأكاديمية المتميزة للدكتورة رانيا المشاط، وشهادة دولية تؤكد ما تتمتع به من كفاءة استثنائية وخبرة واسعة في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة والاقتصاد.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن تقلد الدكتورة رانيا المشاط لهذا المنصب يمثل مصدر فخر كبير للدولة المصرية، ويبرهن بوضوح على الحضور المصري القوي والفاعل في المحافل الدولية، مؤكداً قدرة الكفاءات المصرية البارزة على تولي أرفع المناصب العالمية بجدارة واستحقاق، داعياً الله أن يوفقها ويسدد خطاها في أداء مسئولياتها الجليلة بما يخدم قضايا التنمية والتعاون الدولي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.