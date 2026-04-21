هند الضاوي : ترامب يمهد عالميًا لضمان مصالحه قبل أي تصعيد جديد

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تمهيد الأجواء عالميًا بما يضمن مصالحه، تمهيدًا للبدء في تنفيذها، مشيرة إلى أن مصير الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السيناريو الأول يتمثل في إمكانية وصول الطرفين إلى نقطة التقاء، مع التمهيد لجولة جديدة من المفاوضات قد تُعقد في باكستان، حال توافر أرضية مشتركة بين الجانبين، والسيناريو الثاني يتمثل في تجدد الحرب، في ظل حالة الحشد والاستعداد من الجانبين الأمريكي والإيراني، لافتة إلى تصريحات ترامب التي أكد فيها أنه في حال اندلاع الحرب مجددًا، سيتم القضاء التام على البنى التحتية في إيران، بما يشمل قطاعات الطاقة والكهرباء والإنترنت، بما يؤدي إلى عزلها عن العالم.

وأشارت هند الضاوي إلى أن السيناريو الثالث يقوم على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لحين التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مع استمرار محاولات الوصول إلى جولة تفاوض جديدة تتضمن شروطًا أكثر توازنًا يمكن أن يقبلها الطرفان، وتابعت: إيران نفت نيتها تسليم اليورانيوم المخصب، كما كشفت عن خطة تهدف إلى منع أي دولة معادية من المرور عبر مضيق هرمز، إلى جانب وضع شروط محكمة لعبور المضيق، تتضمن دفع الرسوم باستخدام العملة الوطنية.