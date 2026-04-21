الجمعية المصرية للطب الوظيفى: ضياء العوضى كان يرفض أفكارا طبية لا تقبل النقاش

قالت الدكتورة دعاء زكريا، أستاذ الطب بجامعة جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للطب الوظيفي، إن الدكتور ضياء العوضي كان يتبنى بعض الأفكار الطبية التي وصفتها بأنها غير قابلة للنقاش أو المراجعة العلمية، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد أسباب شطبه من جداول نقابة الأطباء، رغم منحه أكثر من فرصة لتصحيح ممارساته.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، أن بعض الحالات التي أُعلن عن تحسنها مع أسلوبه العلاجي قد تكون شهدت تحسنًا مؤقتًا في البداية فقط، إلا أن استمرار بعض المرضى على هذا النهج لفترات طويلة أدى لاحقًا إلى ظهور مضاعفات صحية ومشكلات تتعلق بسوء التغذية.

وشددت على أن تقييم أي علاج يجب أن يتم على المدى الطويل وليس من خلال النتائج الأولية، مؤكدة أن عدداً كبيراً من المرضى لم يحققوا أي تحسن يُذكر باستخدام هذه الطريقة، ما يستدعي الاستماع إلى التجارب الممتدة للمرضى قبل إصدار أحكام حول فعالية أي أسلوب علاجي.