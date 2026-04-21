الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

افتتح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع النصف السنوي الدوري للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

شارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والآباء الأساقفة والمطارنة، رؤساء مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، كما شارك أيضًا ممثلو الرهبانيات الرجالية والنسائية.

بدأت الجلسة الأولى بالصلاة الافتتاحية، بقيادة صاحب الغبطة الذي هنأ الجميع بعيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم أزمنة مباركة، حيث تناول اللقاء مناقشة أوضاع الكنيسة الكاثوليكية بمصر في ظل التحديات الإقليمية، والدولية الراهنة، لا سيما حالة عدم الاستقرار السياسي، وانعكاسات التوترات الدولية على المنطقة، كما بحث المجتمعون أبرز الصعوبات التي تواجه العمل الكنسي، بجانب الأمور الرعوية، والروحية، كما ستتم مناقشة تقارير مختلف اللجان الأسقفية.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز روح الوحدة والتعاون بين مختلف مكونات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، لمواجهة التحديات الحالية، والاستمرار في أداء رسالتها الروحية، والخدمية في المجتمع.

الجدير بالذكر أن جلسات اجتماع النصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر تقام في الفترة من الحادي والعشرين، وحتى الثالث والعشرين من إبريل الجاري.