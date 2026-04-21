نجلاء العسيلي : تقارب مصر وفنلندا يعزز فرص الاستثمار والتنمية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فنلندا يعكس رؤية استراتيجية واضحة لفتح أسواق جديدة وتعظيم الشراكات الدولية بما يخدم الاقتصاد المصري.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الزيارة الرسمية للرئيس الفنلندي تمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل اهتمام الشركات الفنلندية بالاستثمار في مصر، وهو ما يعكس الثقة في مناخ الأعمال والبنية التحتية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

نقل الخبرات المتقدمة إلى مصر

وأضافت أن التركيز على مجالات مثل التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، يفتح الباب أمام نقل الخبرات المتقدمة إلى مصر، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو الاقتصاد الحديث وزيادة القدرة التنافسية.

وشددت على أن هذه التحركات تعزز من مكانة مصر كشريك إقليمي ودولي موثوق، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة هذه التفاهمات إلى مشروعات حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة.