الغمري : شائعات تستهدف الاقتصاد المصري وتنسيق خارجي لإثارة البلبلة

قال الباحث السياسي حسام الغمري، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل ما وصفه بشائعات يطلقها بعض الشخصيات الإسرائيلية، لإعادة ترويجها داخل المجتمع بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ“حروب الجيل الخامس” يعتمد على صناعة الأزمات ونشر المعلومات المضللة لإحداث حالة من الفوضى وردود الفعل غير المحسوبة.

وأوضح الغمري، خلال حديثه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن تغريدة منسوبة للصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين حول الاقتصاد المصري تم إعادة تداولها بشكل موسع عبر تصميمات جرافيكية منسوبة لعناصر من الجماعة، في محاولة لتضخيمها والتأثير على الرأي العام.

وأضاف أن الهدف من هذه التحركات تقويض الثقة في الاقتصاد الوطني، رغم ما وصفه باستمرار المؤشرات الإيجابية، ومنها تدفق الاستثمارات وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار.

وشدد الغمري على أن هذه الممارسات تعكس، بحسب قوله، وجود تنسيق بين بعض الأطراف الخارجية والجماعة، عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مواجهة هذه الحملات والحفاظ على الاستقرار كأولوية أساسية.