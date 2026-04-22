أستاذ اقتصاد: بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب كان في توقيت مهم جدا

أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، أن بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب أمس كان فى توقيت مهم جدا، وأهم ما كان يميز هذا البيان هو فكرة الشفافية والصراحة والأرقام ترد علي تساؤلات الناس البسيطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه قبل الأزمة رئيس الوزراء عرض 3 أرقام مهمة جدا، الرقم الأول هو دخول الأزمة ومصر لديها معدل تضخم 11.5%، وهو أقل رقم منذ كورونا، ومصر دخلت الأزمة ولديها أعلي إحتياطي فى تاريخها من النقد الأجنبي حوالي 53 مليار دولار.

وتابع أن مصر دخلت الأزمة وهي لديها معدل نمو إقتصادي خلال عام 2025 ب5% تقريبا، وجذب لإستثمارات أجنبية للعام الثالث على التوالي فى زيادة للإستثمارات الأجنبية فى مصر.