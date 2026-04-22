الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفعيل 4 مسارات جديدة في الإطار الوطني للمؤهلات

المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد
المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد
ياسمين بدوي

أكد علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد ، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، ان اليوم نضع حجر الزاوية للتعليم المصري من خلال الإطار الوطني للمؤهلات للانتقال من التركيز فقط على المؤهلات الكاملة الي المؤهلات المصغرة 

وقال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد  : ان انطلاق الإطار الوطني اليوم لا يقتصر علي التعليم الأكاديمي فقط ، وانما يشمل المسار الفني والتقني لما له من أهمية كبرى في التنمية 

وأضاف : نحن بصدد تفعيل 4 مسارات جديدة في الإطار الوطني للمؤهلات وهي : المسار التكنولوجي والازهري والمهني والمسار العسكري والشرطي ، ليصبح خريجيها على درجة عالية من التنافسية العالمية.

واستكمل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد تصريحاته قائلاً  : اليوم نعلن اطلاق السجل الوطني للمؤهلات المصرية على الانترنت ، اسوة بالدول المتقدمة ، والتي تضم المؤهلات الكاملة الجامعية والمصغرة والتي تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا الصدد من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات.
 

وأوضح عشماوي أن  الهيئة قامت بإعادة ومراجعة معاير التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وصياغة المعايير لتركز على الكف وليس الكم وعدم تستف الأوراق وتم تطبيقها في إطار تجريبيي في محافظة الاسماعلية  ، وجاري إعادة صياغة وتعديل التعليم العالي ليكون اعتماد الجامعة يسبق اعتماد الكليات ، ويسبق اعتماد البرامج 

وقال : إننا بصدد مراجعة المعايير الأكاديمية في 25 تخصص للانتقال من تستيف الأوراق والتوثيق الي الممارسات الحقيقية للجودة على ارض الواقع ، كما انه جاري إعادة تدريب وتنشيط المراجعين بالتعليم القبل الجامعي والعالي على المتطلبات الجديدة في المعايير 
 

وقال عشماوي : لاحظنا ان زيادة الكليات ومؤسسات التعليم العالي التي تم اعتمادها بنسبة تزيد عن 300% عما سبق وهذا يعكس ايمان المؤسسات التعليم العالي ، بان في هذا المرحلة لا يوجد بديل عن الاعتماد على الجودة ، وفي قطاع التعليم الازهري هناك زيادة كبيرة في نسبة المعاهد الازهرية التي تتقدم وتحصل على الاعتماد وجاري تحديث معايير الازهر 

وأشار عشماوي إلى انه من خلال  قطاع التدريب تم تدريب القائمين على مسئولي الجودة بالمؤسسات قبل الجامعي والعالي ، وعقد دورات ومشاركة المؤسسات في التدريب والعمل علي التدريب المستمر 

جدير بالذكر أن  المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد بعنوان تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود" ، يقام تحت رعاية د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، والدكتور  سلامة داود رئيس جامعة الازهر ونائبا عن فضيلة الامام شيخ الازهر الشريف ،  والدكتور  عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والبروفسيور مايكل ميليجان المدير التنفيذي لمنظمة الابت "ABET" وهي المنظمة الدولية المسئولة عن اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا عالميا ، والدكتور  إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبحضور لفيف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وخبراء التعليم الدوليين

