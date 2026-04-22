أمين الجامعات العربية: الجودة وربط المؤهلات بسوق العمل أصبح من الأهداف الرئيسية

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، أن جودة التعليم وربط المؤهلات بسوق العمل أمر هام جداً ، وأصبح من الأهداف الرئيسية للتعليم .

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية: لقد تغير العالم والتحدي الحقيقي للتعليم عالميا ليس الإتاحة ، وإنما الجودة والاعتراف ، واثره على المجتمع والاقتصاد.

وأضاف: يعمل الاتحاد العربي للجامعات على تعزيز الجودة والاعتماد ، منطلقا من رؤية متكاملة في التعليم العربي ، لا تقتصر علي التنسيق وانما تتضمن 50 مؤسسة اهمها مجلس ضمان الجودة الاعتماد.

وتابع أن التحدي ليس فنيا وإنما إستراتيجيا للدول ، والجودة لم تعد معايير فقط ، وانما هي لغة مشتركة وأداة تربط بين الدول والأمم ، فلنجعل من الجودة لغة مشتركة.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد بعنوان تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود" ،والذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد .

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد ، بعنوان تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود" ، يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد بعنوان تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود" اليوم ، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر ونائبا عن فضيلة الامام شيخ الازهر الشريف ، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والبروفسيور مايكل ميليجان المدير التنفيذي لمنظمة الابت "ABET" وهي المنظمة الدولية المسئولة عن اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا عالميا ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبحضور لفيف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وخبراء التعليم الدوليين.