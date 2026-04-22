قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم عو

أحمد إبراهيم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن انطلاق تصوير الفيلم السعودي الجديد “عو”، الذي كان يحمل في السابق اسم “البوليفارد”.

ويخوض الفيلم أولى تجارب الإخراج السينمائي الطويل للمخرج السعودي الشاب محمد الملا، حيث يتم تصويره بالكامل داخل منطقة بوليفارد وورلد في العاصمة الرياض، والتي تحولت إلى موقع تصوير ضخم يحتضن تفاصيل العمل وأحداثه البصرية المعقدة.

ويشهد الفيلم تعاونا إنتاجيا واسعا، بمشاركة عدد من الجهات البارزة، من بينها الهيئة العامة للترفيه، وموسم الرياض، إلى جانب استوديوهات صلة، وDNA ستوديو، وموفيزات ستوديو، في خطوة تعكس حجم الطموح المرتبط بهذا المشروع.

أبطال فيلم عو 

أما على صعيد الأبطال، فيضم العمل مجموعة من النجوم السعوديين، من بينهم فهد بن سالم (أبو سلو)، ولمى الكتاني، وخالد عبد العزيز، وعبد المحسن الحربي، وفتون الجارالله، وأسيل عمران، وعبد الله الحسين، وعبد الرحمن الشهري، وعبد الإله الليبي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون ضمن الأحداث.

وتدور قصة “عو” في أجواء خيالية مشوقة، حيث تبدأ الأحداث خلال ليلة استثنائية في الرياض، مع انفتاح بوابة غامضة فوق “بوليفارد وورلد”، لتتداخل عوالم وأزمنة مختلفة، وتخرج منها كائنات وشخصيات أسطورية تهدد استقرار المدينة، لتتحول الليلة إلى سباق محتدم بين البقاء والانهيار.

وفي قلب هذه الفوضى، يجد “طلال” — حارس أمن بسيط — نفسه في مواجهة واقع يفوق كل التوقعات، برفقة عائلة سعودية عالقة داخل الموقع، لتتشابك مصائرهم في إطار يمزج بين الكوميديا والتشويق والدراما الإنسانية.

ومن المنتظر طرح الفيلم في دور العرض داخل المملكة وخارجها مطلع عام 2027، بعد الانتهاء من مراحل التصوير والعمليات الفنية النهائية، ليكون واحدا من أبرز الرهانات السينمائية السعودية خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

