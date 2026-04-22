رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع استكمال منظومة الضخ المباشر بأبو عشرة.. ودخول منطقة العلام الخدمة

تابع اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال استكمال منظومة الضخ المباشر بعدد من المناطق، ضمن خطة الشركة لتحقيق استقرار واستدامة إمدادات المياه للمواطنين.

وشملت المتابعة أعمال تأهيل شبكات المياه بعمارات بنك التعمير والإسكان، والمدينة الجامعية، وعمارات الدفراوي، تمهيدًا لدخولها منظومة الضخ المباشر بنظام 24 ساعة، حيث من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن تبدأ بعدها المرحلة التالية الخاصة بتأهيل شبكات عمارات أبو عشرة (مبارك 1) وإلغاء نظام المناوبات.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الشركة عن الانتهاء من توصيل المياه مباشرة لمنطقة العلام وربطها بمحطة مياه الروضة، حيث تم تشغيلها بنظام الضخ المباشر بالفعل، فيما تواصل الشركة أعمالها لاستكمال المنظومة بمنطقة أبو عشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليون جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب، بما يضمن وصول المياه بصورة منتظمة لكافة المناطق على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر.