النواب يهنئ الرئيس والشعب بذكرى تحرير سيناء وعيد العمال: مصر تواصل مسيرة البناء بسواعد أبنائها

تقدم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أن هاتين المناسبتين تمثلان رمزين للعزة الوطنية والعمل والبناء.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن مصر تستقبل في الخامس والعشرين من أبريل ذكرى تحرير سيناء، التي تمثل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، وتجسد ملحمة وطنية امتزج فيها تراب سيناء بدماء أبناء مصر، الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وأضاف أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدًا خالدًا على عبقرية العسكرية المصرية وصلابة الإرادة السياسية، التي نجحت في استعادة الأرض والحفاظ على مقدرات الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل رمزًا للتضحية والفداء، وحامية لأمن الوطن واستقراره.

وتقدم رئيس المجلس، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، وما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية تمثل حجر الزاوية في صون الدولة المصرية، وحماية مقدراتها، وتطوير مؤسساتها على أسس راسخة، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل، هنأ رئيس مجلس النواب عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وسواعد البناء التي تحمل على عاتقها مسؤولية التقدم والإنتاج.

وأوضح أن العامل المصري يواصل دوره الوطني في دفع عجلة التنمية، وتحويل الجهد إلى إنجاز، والعمل إلى حضارة، مشيرًا إلى أن عمال مصر كانوا ولا يزالون أحد أعمدة الدولة الأساسية في مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وعيد العمال يمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء، وتعزيز وحدة الصف الوطني، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل مسيرتها نحو البناء والتنمية