قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النواب يهنئ الرئيس والشعب بذكرى تحرير سيناء وعيد العمال: مصر تواصل مسيرة البناء بسواعد أبنائها

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أن هاتين المناسبتين تمثلان رمزين للعزة الوطنية والعمل والبناء.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن مصر تستقبل في الخامس والعشرين من أبريل ذكرى تحرير سيناء، التي تمثل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، وتجسد ملحمة وطنية امتزج فيها تراب سيناء بدماء أبناء مصر، الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وأضاف أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدًا خالدًا على عبقرية العسكرية المصرية وصلابة الإرادة السياسية، التي نجحت في استعادة الأرض والحفاظ على مقدرات الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل رمزًا للتضحية والفداء، وحامية لأمن الوطن واستقراره.

وتقدم رئيس المجلس، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، وما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية تمثل حجر الزاوية في صون الدولة المصرية، وحماية مقدراتها، وتطوير مؤسساتها على أسس راسخة، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وفي سياق متصل، هنأ رئيس مجلس النواب عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وسواعد البناء التي تحمل على عاتقها مسؤولية التقدم والإنتاج.

وأوضح أن العامل المصري يواصل دوره الوطني في دفع عجلة التنمية، وتحويل الجهد إلى إنجاز، والعمل إلى حضارة، مشيرًا إلى أن عمال مصر كانوا ولا يزالون أحد أعمدة الدولة الأساسية في مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وعيد العمال يمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء، وتعزيز وحدة الصف الوطني، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل مسيرتها نحو البناء والتنمية

رئيس مجلس النواب عيد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد