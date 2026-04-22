نجوم الفن والمجتمع في ندوة " ثمرة طه إلياس" لعبد الرحيم كمال

ناقش الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال مساعد وزيرة الثقافة لشؤون الرقابة على المصنفات الفنية روايته ثمرة طه إلياس والتي ناقشه فيها الاديب المستشار أشرف عشماوي الفائز مؤخرا بجائزة زايد في الرواية.

النقاش حضره مجموعة من النجوم والشخصيات العامة منهم المخرج أحمد مدحت وشقيقه السيناريست أيمن مدحت و المحامي الشهير المتخصص في الملكية الفكرية خالد العربي، والمخرج محمد حماد صاحب المشاركة المصرية في مهرجان برلين لهذا العام.

وقال عبد الرحيم كمال إن الإنسان في زمننا الحالي لم يعد مجرد مستهلك، بل أصبح في كثير من الأحيان مستهلكًا ذاته، موضحًا أن منظومة الاستهلاك لم تعد تقتصر على السلع فقط، بل امتدت لتشمل الفكر والوقت والمشاعر، في ظل ضغوط الحياة المتسارعة.



وتطرق الكاتب الكبير إلى الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه أصبح يسيطر بشكل متزايد على حياة الإنسان، ويؤثر في وعيه وخياراته، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التكنولوجيا يحتاج إلى وعي ثقافي وإنساني حتى لا يتحول الإنسان إلى مجرد تابع.