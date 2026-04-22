وصول أطباء متخصصين بمستشفى مطروح العام بالتعاون مع جامعة الأزهر بدءا من الأسبوع القادم

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، عن دعم مستشفى مطروح العام بعدد من الأطباء الأخصائيين في تخصصات دقيقة تشمل جراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر



أوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن وصول الأطباء سيبدأ اعتبارًا من 24 أبريل ويستمر حتى 1 مايو 2026، في إطار خطة زمنية محددة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة خلال هذه الفترة.



يأتي هذا التعاون بهدف الارتقاء بالمنظومة الطبية داخل المحافظة، وتوفير التخصصات الحيوية للمواطنين دون الحاجة للانتقال إلى محافظات أخرى، بما يخفف من الأعباء المادية والإنسانية على المرضى وأسرهم

مع استمرار جهود المحافظة في توسيع نطاق التعاون مع عدد من الجهات العلمية، من بينها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة بنها، دعمًا لجهود تطوير القطاع الصحي، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة عالية داخل المحافظة.