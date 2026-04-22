وزير الاستثمار: تحركات مكثفة يقودها الصندوق السيادي المصري لتنشيط أسواق رأس المال

كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار عن تحركات مكثفة يقودها الصندوق السيادي المصري لتنشيط أسواق رأس المال، من خلال تسريع وتيرة الطروحات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها شركة "مصر لتأمينات الحياة"، المتوقع طرحها بالبورصة المصرية خلال الفترة ما بين يونيو ويوليو المقبلين.



وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم ان ​ هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحويل السياسات الاقتصادية إلى واقع تنفيذي ملموس



وأشار فريد الي ان الاستراتيجية الحالية تستهدف تحويل الشركات المغلقة إلى شركات متداولة، مما يتيح لها زيادة رؤوس أموالها وتمويل توسعاتها الاستثمارية بشكل مستدام.

​وفيما يخص شركة "مصر لتأمينات الحياة"، أشار المتحدث إلى أن التحضيرات التي تمت خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 10 أيام في فبراير الماضي، أسفرت عن الوصول إلى مرحلة القيد المؤقت وإيداع الأسهم مركزياً لدى شركة مصر للمقاصة.

​وأوضح وزير الاستثمار أنه من المقرر الإعلان رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة الأحد المقبل بحد أقصى عن بنوك الاستثمار التي فازت بمناقصة إدارة الطرح، مؤكدا أن هذا الطرح حال إتمامه في الموعد المستهدف، سيعد الأضخم في تاريخ البورصة المصرية نظراً للحجم الضخم للشركة وقيمتها السوقية.