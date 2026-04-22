روج لأعمال العنف والبلطجة.. القبض على صانع محتوى بالجيزة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن التحريض على العنف والبلطجة والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.