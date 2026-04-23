من النيل إلى اللسان.. "الطفطف الكهربائي" يزين شوارع رأس البر

عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتشغيل نظام "الطفطف الكهربائي" في المسار الحيوي الرابط بين منطقة النيل ومنطقة اللسان وكذلك تشغيل الطفطف الكبير في باقي مسارات الحركة بنطاق مدينة رأس البر لخدمة رواد المدينة ، وذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام ورئيس مدينة رأس البر ومديري الإدارات المختصة.

واستهل نائب المحافظ ببداية اللقاء باستعراض التوجيهات الصادرة من المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل توفير سبل الراحة والأمان للمصطافين بمدينة رأس البر خاصة في وسائل الانتقالات الداخلية داخل المدينة.

​ناقش الاجتماع قرار إصدار اللائحة المالية والإدارية المنظمة للمشروع، والتي تم اعتمادها من وزارة المالية لضمان جودة الخدمة واستمرارية الصيانة، كما تم استعراض مهام مجلس الإدارة الجديد للمشروع.

​وأكد الدكتور محمد فوزي، أن الاعتماد على الطفطف الكهربائي في المنطقة الممتدة من النيل وصولاً إلى اللسان يأتي كخطوة حضارية تهدف إلى الحفاظ على البيئة، والحد من التلوث والضوضاء في أهم المناطق السياحية بالمحافظة، وتحسين تجربة الزائر، وتوفير وسيلة نقل ترفيهية مريحة ومنظمة تربط ضفاف النيل بنقطة التقاء البحر والنهر (اللسان)، وإخضاع المشروع لإدارة مالية وإدارية دقيقة لضمان أعلى مستويات الكفاءة.

​وشدد الاجتماع على ضرورة تضافر جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر مع الإدارات القانونية والمالية والحوكمة بالديوان العام، لضمان انطلاق المشروع بالشكل الذي يليق بمكانة دمياط السياحية، مع التأكيد على تطبيق كافة القواعد المنظمة واللوائح المعتمدة فوراً.