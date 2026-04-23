مصطفى الشهدي يرد على اتهامات تعنته ضد لاعب كهرباء الإسماعيلية وإيقافه

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب إسلام عبدالنعيم لاعب نادي كهرباء الإسماعيلية، تم إيقافه من قبل الرابطة، لمدة 5 مباريات، وذلك بعد تقرير الحكم مصطفى الشهدي ضد اللاعب وإنه تلفظ.

وأضاف، أن مسؤولي كهرباء الإسماعيلية تواصلوا مع البرنامج وأكدوا أن اللاعب لم يتطاول على الحكم "لفظيًا" وإن إيقافه كان مبالغ فيه والحكم تعمد طرد اللاعب بسبب خلاف سابق نشب بينهما في مباراة سابقة.

وأردف:"تواصلنا مع الحكم مصطفى الشهدي، وأكد إنه هذا الكلام غير صحيح بالمرة، واللاعب إسلام عبدالنعيم قال للحكم "والله انتوا معندكوش فكرة" وتم مراجعة اللعبة وقتها بطلب من الفار وبالفعل كان يستحق بطاقة حمراء وتم طرده".

وأردف، أن الحكم وثق في تقريره كلمة اللاعب "والله انتوا معندكوش فكرة" وعلى أساسها تم إيقاف اللاعب من قبل الرابطة، مؤكدا إنه ليس من اختصاصاته إصدار عقوبات هو فقط يدون ما يحدث في المباراة وليس له علاقة بالعقوبات الصادرة من الرابطة.

وأكد، تم ذكر إنني قولت للاعب إسلام عبدالنعيم أثناء طرده إنني قولت له "عشان تبقى تضحك كويس" وأقسم بالله هذا الكلام لم يحدث مني تماما، وبالفعل زعقت لإسلام وأنا انتظر قرار الفار وقولت له بعد إذنك أرجع قالي نصا "بعد إذنك إيه وبتاع إيه".