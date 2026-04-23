اتحاد الكرة يستقر على زيادة راتب حسام حسن

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن جلسة هاني أبو ريدة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، شهدت مناقشة موقف الجهاز الفني من الاستمرار في تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، أن الجلسة شهدت مناقشة زيادة الراتب الشهري لحسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر، واتحاد الكرة سيجتمع غدا الخميس لاعتماد الودية التي سيخوضها الفراعنة في مايو على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك استقرار على زيادة عقد التوأم.

واختتم، أن عقد حسام حسن رغم انتهاءه في فبراير لكنه يجدد تلقائيا لحين كأس العالم، بدليل أن الجهاز الفني حصل على راتب شهري فبراير ومارس.