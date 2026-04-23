رفع 428 طن مخلفات والتعامل مع 17 بؤرة قمامة بـ11 مركز بالغربية

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة، بأحياء أول وثان طنطا وأول وثان المحلة، إلى جانب مراكز طنطا والمحلة وزفتى والسنطة وكفر الزيات وسمنود وبسيون.

وذلك في إطار خطة عاجلة تستهدف استعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة بما يليق بأهالي عروس الدلتا.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 428 طنًا من المخلفات، من خلال التعامل مع 17 بؤرة تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 8 بؤر بالكامل، وجارٍ استكمال أعمال إزالة 9 بؤر أخرى، بما يعكس حجم الجهود المبذولة وسرعة التحرك لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن الحملة تُنفذ من خلال الدفع بالمعدات وفرق العمل على مدار الساعة لسرعة رفع المخلفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة والتعامل الفوري مع أي تراكمات جديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا مواصلة العمل دون توقف حتى القضاء نهائيًا على بؤر القمامة بكافة أنحاء المحافظة.