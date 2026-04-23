الأردن ونيبال يبحثان تطورات الإقليم وجهود التهدئة

‏بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم مع وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الجديد شيسير خانال،التطورات الإقليمية، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة التهدئة الشاملة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما بحثا، خلال اتصال هاتفي ، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في المنطقة.

وأكد الصفدي، الذي هنأ خانال بتوليه مهامه وزيرا لخارجية نيبال، تطلعه إلى العمل معًا على تطوير التعاون بين البلدين، وفي جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.