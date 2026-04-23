الخطيب يهنئ سيدات الكرة الطائرة» ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات فريق الكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي عقب التتويج ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية، مؤكدًا على أن ما تحقق هذا الموسم هو إنجاز استثنائي يُضاف إلى تاريخ طائرة الأهلي.

وأكد على أن التتويج باللقب القاري، والتأهل للمحفل العالمي لم يأتِ من فراغ، بل نتاج عمل جماعي توج بحصد خمس بطولات هذا الموسم، دوري المرتبط، وكأس السوبر المصري، ودوري السوبر، وكأس مصر، وبطولة أفريقيا للأندية».

وأشار رئيس النادي إلى أن لاعبات الأهلي قدّمن نموذجا يحتذى في الإصرار والعزيمة والأداء المشرف طوال مشوار البطولة، وأن هذا الإنجاز الكبير يضع الفريق أمام مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، للاستمرار في حصد البطولات.

ووجه رئيس النادي الشكر إلى جماهير الأهلي الوفية التي تواجدت في الصالة المغطاة وساندت الفريق بقوة، وتحرص دائما على الوقوف وراء فرق النادي في كافة المناسبات، مؤكدًا على أن هذا الدعم يمثل الدافع الحقيقي وراء استمرار النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.