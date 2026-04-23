تحرك برلماني لوقف نزيف الأرض الخضراء وإنقاذ الأمن الغذائي

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، بشأن التوسع في البناء المخالف والعشوائي وتداعياته الخطيرة على الرقعة الزراعية.

وأكد النائب في بيان له اليوم أن العديد من المحافظات تشهد زحفًا عمرانيًا غير منضبط على الأراضي الزراعية الخصبة، ما يهدد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء.

وأشار إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى كتل خرسانية، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي وقدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن الأضرار البيئية الناتجة عن تراجع المساحات الخضراء.

وأوضح أن استمرار الظاهرة رغم الجهود الحكومية والتشريعات القائمة يكشف عن وجود خلل في آليات التنفيذ والرقابة، مطالبًا بضرورة كشف أسباب تفاقم الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع وضع حلول حاسمة لوقف هذا النزيف.

وطرح "زين الدين" خمسة تساؤلات على الحكومة، تتعلق بحجم التعديات خلال السنوات الأخيرة، وأسباب استمرار البناء المخالف، ودور الوحدات المحلية في مواجهة الظاهرة، وخطط تعويض الأراضي المفقودة، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لوقف التعديات.

وشدد النائب على أن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الأجيال القادمة، داعيًا إلى مناقشة طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل البرلمان، واتخاذ قرارات فورية وحاسمة للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية في مصر.