هند الضاوي: أمريكا فقدت ذروة قوتها العسكرية.. والصين أصبحت منافسا قويا

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى في موازين القوى الدولية، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بالقوة نفسها التي عرفها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعدما فقدت ذروة تفوقها العسكري ودخلت ما وصفته بـ«عصر القفول».

وأوضحت الضاوي خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن دولًا كبرى مثل روسيا والصين باتت تدرك هذا التحول، مشيرة إلى أن روسيا استعادت جزءًا من نفوذها الذي فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بينما أصبحت الصين منافسًا قويًا ومباشرًا للولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وأضافت أن إيران قررت خلال المرحلة الأخيرة مواجهة الولايات المتحدة بكل ما أوتيت من قوة، وتسعى إلى تحقيق نصر سياسي واستراتيجي، مستندة إلى قناعة بأن أمريكا لم تعد القوة المطلقة كما كانت في السابق.

وأوضحت هند الضاوي في ختام تصريحاتها أن لكل دولة «هوية حاكمة» تتحكم في قراراتها وسلوكها السياسي، موضحة أن النظام الإيراني، كغيره من الأنظمة، يتحرك وفق هذه الهوية التي توازن بين الخطاب التصعيدي والحسابات الواقعية للمصالح والخسائر، في ظل نظام دولي يشهد تبدلًا وتغيرًا مستمرين.