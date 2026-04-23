مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
العالم على موعد مع كسوف ثانٍ للشمس في 2026 .. متى يحدث؟
بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري
استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم
بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر
هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا
مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل
الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات
تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر
خبير عسكري: إسرائيل فرضت واقعًا جديدًا في جنوب لبنان والجيش القوي هو الضمان الحقيقي لردع التهديدات
توك شو

هند الضاوي: أمريكا فقدت ذروة قوتها العسكرية.. والصين أصبحت منافسا قويا

رحمة سمير

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى في موازين القوى الدولية، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بالقوة نفسها التي عرفها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعدما فقدت ذروة تفوقها العسكري ودخلت ما وصفته بـ«عصر القفول».

وأوضحت الضاوي خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن دولًا كبرى مثل روسيا والصين باتت تدرك هذا التحول، مشيرة إلى أن روسيا استعادت جزءًا من نفوذها الذي فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بينما أصبحت الصين منافسًا قويًا ومباشرًا للولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وأضافت أن إيران قررت خلال المرحلة الأخيرة مواجهة الولايات المتحدة بكل ما أوتيت من قوة، وتسعى إلى تحقيق نصر سياسي واستراتيجي، مستندة إلى قناعة بأن أمريكا لم تعد القوة المطلقة كما كانت في السابق.

وأوضحت هند الضاوي في ختام تصريحاتها أن لكل دولة «هوية حاكمة» تتحكم في قراراتها وسلوكها السياسي، موضحة أن النظام الإيراني، كغيره من الأنظمة، يتحرك وفق هذه الهوية التي توازن بين الخطاب التصعيدي والحسابات الواقعية للمصالح والخسائر، في ظل نظام دولي يشهد تبدلًا وتغيرًا مستمرين.

