هند الضاوي: إيران ستنتصر على أمريكا إذا تمكنت من تمديد زمن الحرب

أكدت الاعلامية هند الضاوي أن إيران تراهن في المرحلة الراهنة على استراتيجية إطالة أمد الصراع، معتبرة أن قدرتها على تمديد زمن الحرب مع امريكا قد تمثل عامل الحسم في مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الضاوي خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إيران تعتمد على «هوية حاكمة» تشكلت منذ عهد روح الله الخميني، وتوارثها المرشد الحالي علي خامنئي وابنه والجيل الحالي، مشيرة إلى أن هذه الهوية ما زالت تؤثر بقوة في توجهات طهران السياسية والعسكرية وهي أنهم ورثة فراس.

وأضافت أن إيران تتبع حاليًا استراتيجية «الاستنزاف» في التصدي لما وصفته بالحرب الأمريكية الراهنة، مؤكدة أن نجاح طهران في إطالة زمن المواجهة سيجعل كلفة الصراع أعلى على واشنطن، وهو ما قد يصب في مصلحة إيران على المدى البعيد.