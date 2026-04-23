قبل طرحه في السينمات.. Michael يواجه موجة انتقادات وتقييمات ضعيفة

تقى الجيزاوي

تعرض فيلم السيرة الذاتية المرتقب “Michael” لموجة واسعة من الانتقادات خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك عقب عرضه الأول، حيث اعتبر عدد من النقاد أنه يتجنب التطرق إلى الجوانب الأكثر تعقيدًا وإثارة للجدل في حياة النجم العالمي مايكل جاكسون مكتفيًا بالتركيز على نجاحاته الفنية.

ورغم التوقعات الكبيرة التي سبقته، لم يحظ الفيلم بإشادة نقدية، إذ سجل نسبة 27% فقط على موقع Rotten Tomatoes، ما يعكس استقبالًا سلبيًا بشكل عام.

ورأى نقاد أن العمل يقدم معالجة سينمائية منحازة، تسعى إلى رسم صورة مثالية لمسيرة جاكسون، مع تجاهل القضايا الشائكة التي لاحقته، وعلى رأسها الاتهامات المرتبطة بالاعتداء الجنـ سي والتي لم يتناولها الفيلم بشكل مباشر.

وأوضح الناقد الترفيهي نيك شاجر أن الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا وتأليف جون لوغان، جاء أقرب إلى سيرة ذاتية سطحية، أُنتجت بموافقة ورثة جاكسون، حيث ركّز بشكل كامل على الموسيقى والنجاحات، مع حذف أي إشارات إلى الأزمات المثيرة المرتبطة به.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض غدا الجمعة 24 أبريل، حيث يتناول أيضًا علاقته المعقدة بوالده جوزيف جاكسون، الذي ظهر كشخصية صارمة ومسيطرة.

ورغم الإشادة بالأداء الذي يقدمه جعفر جاكسون، ابن شقيق النجم الراحل، في تجسيد حركاته وصوته، تعرّض العمل لانتقادات إضافية بسبب اعتماده خطًا زمنيًا يتوقف عند عام 1988، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتجنب الخوض في الأزمات القانونية التي لاحقته خلال التسعينيات.

واعتبرت تقييمات نقدية أن الفيلم يبدو أقرب إلى مادة ترويجية تفتقر إلى العمق، حيث يركّز على استعراض الحفلات واللحظات الإنسانية، دون التعمق في تعقيدات شخصية جاكسون، ما جعله، بحسب آراء عدة، عملًا تجاريًا يراعي جمهور المعجبين وورثة الفنان على حساب تقديم سرد متوازن وشامل.

ويعد الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا، ويقوم ببطولته جعفر جاكسون، حيث يستعرض العمل رحلة صعود مايكل جاكسون منذ بداياته مع فرقة «Jackson Five» وصولًا إلى تحوله لأحد أبرز نجوم العالم.

