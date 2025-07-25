قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الكلام بين المصلين أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء تحذر من الباطل الساقط
أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟
قرار عاجل ضد المتهم بمحاولة قـ.تل طالب طب أسنان بسبب فعل فاحش مع فتاة
حادث تصادم مروع بين سيارتين علي كورنيش المقطم الجديد.. صور
مهاجما خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين.. روبيو: خدمة لدعاية حماس وصفعة لضحايا 7 أكتوبر
زلزال بقوة 6.6 يضرب قرب ساموا دون وقوع إصابات أو أضرار تُذكر
الاحتلال: اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية
فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
كيلو الكوسة بـ 18 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
وأنت واقف.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
استعدادات مكثفة لموعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون Michael

مايكل جاكسون
مايكل جاكسون
نجلاء سليمان

تأجل مرة أخرى موعد الإصدار الرسمي لفيلم “Michael”، الذي يقم سيرة حياة ملك البوب مايكل جاكسون رغم انتهاء تصويره في 2024. 


الفيلم سيُعرض في دور السينما وIMAX في 24 أبريل 2026، بدلا من أكتوبر المقبل مع توقعات بعرض عالمي ضخم نظراً لشعبية مايكل جاكسون الهائلة وتاريخ حياته الاستثنائي.


واجه  Michael  سلسلة من التأجيلات بسبب مسائل قانونية معقدة تتعلق بمزاعم سابقة تعود إلى عام 1993، إذ وُجد أن بعض المشاهد خالفت اتفاقيات قانونية سرية، ما أجبر فريق العمل على إعادة كتابة وتصوير أجزاء حساسة من القصة.


وتم وصف عملية إعادة التصوير بأنها “واسعة النطاق” وتؤثر على البنية الزمنية للفيلم.

يقود جَعفَر جاكسون، ابن شقيق مايكل، دور البطولة مجسدًا عمه في أول ظهور سينمائي له.

ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم منهم كولمان دومينجو بدور الوالد “جو جاكسون”، نيا لونج بدور الوالدة “كاثرين”، ومايلز تلر كمحاميه “جون برانكا”.


وقد أثنى النقاد مبكرًا على الاختيارات التمثيلية ومدى قربها من الشخصيات الحقيقية.

أُعلن أن مدة التصوير تجاوزت 3 ساعات ونصف، ما دفع صُنّاع الفيلم إلى التفكير في تقسيم العمل إلى جزأين.

الهدف من الفيلم هو تقديم مراحل حياة مايكل جاكسون بالتفصيل من الطفولة مروراً بفترة “Jackson 5”، وحتى ذروة مجده العالمي.

وبلغت تكلفة الإنتاج قرابة 155 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أضخم أفلام السيرة الذاتية على الإطلاق.

سيتم إطلاق الفيلم عالميًا عبر Universal Pictures، فيما توزعه Lionsgate في أمريكا الشمالية، وكينو فيلمز في اليابان.


ويعمل الفريق التسويقي حاليًا على تجهيز حملة إعلانية عالمية تشمل الإعلانات التلفزيونية، والمهرجانات السينمائية، وربما عروض أولى خاصة في مدن رئيسية مثل لوس أنجلوس ولندن وطوكيو.

مايكل جاكسون سيرة مايكل جاكسون هوليوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

ياسمين عز

مصطفى كامل لـ ياسمين عز : هل ينفع أقوم أبوسك أو أحضنك

سبب وفاة هوجان أسطورة المصارعة

خضع لـ 25 عملية .. سبب وفاة هوجان أسطورة المصارعة

طقس الأيام المقبلة

طقس الأيام المقبلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

ارشيفية

عطل مفاجئ وراء سقوط أسانسير من الطابق العاشر ببولاق الدكرور

ترشيحاتنا

شكرا لانك تحلم معنا

عرض خاص للفيلم الفلسطيني "شكرًا لأنك تحلم معنا" بنقابة الصحفيين الإثنين

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة يشهد تخرّج دفعة جديدة من كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي

وزير الطيران

وزير الطيران يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية

بالصور

تصدرت التريند.. زوجة محمد حماقي حديث السوشيال ميديا

زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد