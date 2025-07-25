تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون Michael

تأجل مرة أخرى موعد الإصدار الرسمي لفيلم “Michael”، الذي يقم سيرة حياة ملك البوب مايكل جاكسون رغم انتهاء تصويره في 2024.



الفيلم سيُعرض في دور السينما وIMAX في 24 أبريل 2026، بدلا من أكتوبر المقبل مع توقعات بعرض عالمي ضخم نظراً لشعبية مايكل جاكسون الهائلة وتاريخ حياته الاستثنائي.



واجه Michael سلسلة من التأجيلات بسبب مسائل قانونية معقدة تتعلق بمزاعم سابقة تعود إلى عام 1993، إذ وُجد أن بعض المشاهد خالفت اتفاقيات قانونية سرية، ما أجبر فريق العمل على إعادة كتابة وتصوير أجزاء حساسة من القصة.



وتم وصف عملية إعادة التصوير بأنها “واسعة النطاق” وتؤثر على البنية الزمنية للفيلم.

يقود جَعفَر جاكسون، ابن شقيق مايكل، دور البطولة مجسدًا عمه في أول ظهور سينمائي له.

ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم منهم كولمان دومينجو بدور الوالد “جو جاكسون”، نيا لونج بدور الوالدة “كاثرين”، ومايلز تلر كمحاميه “جون برانكا”.



وقد أثنى النقاد مبكرًا على الاختيارات التمثيلية ومدى قربها من الشخصيات الحقيقية.

أُعلن أن مدة التصوير تجاوزت 3 ساعات ونصف، ما دفع صُنّاع الفيلم إلى التفكير في تقسيم العمل إلى جزأين.

الهدف من الفيلم هو تقديم مراحل حياة مايكل جاكسون بالتفصيل من الطفولة مروراً بفترة “Jackson 5”، وحتى ذروة مجده العالمي.

وبلغت تكلفة الإنتاج قرابة 155 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أضخم أفلام السيرة الذاتية على الإطلاق.

سيتم إطلاق الفيلم عالميًا عبر Universal Pictures، فيما توزعه Lionsgate في أمريكا الشمالية، وكينو فيلمز في اليابان.



ويعمل الفريق التسويقي حاليًا على تجهيز حملة إعلانية عالمية تشمل الإعلانات التلفزيونية، والمهرجانات السينمائية، وربما عروض أولى خاصة في مدن رئيسية مثل لوس أنجلوس ولندن وطوكيو.