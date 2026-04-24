طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. بمذاق لا يقاوم

سمك فيليه بالزيتون من الأكلات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون، فيما يلي…

مقادير سمك فيليه بالزيتون



● سمك فيليه

● زيتون أسود وأخضر مخلي

● زعتر طازج

● زيت زيتون

● طماطم شيري إنصاف

● طماطم مجففة

● ثوم

● ملح

● كمون

● بابريكا

● أوريجانو

● ليمون بلدي

● شبت

● أرز صيادية للتقديم

طريقة تحضير سمك فيليه بالزيتون



يتبل السمك بالملح والكمون وعصير الليمون والثوم

يشوح في الزيت في إناء على النار

يقلب على الوجه الآخر

يضاف الزيتون والطماطم الشيري والمجففة والتوابل

يقلب كل الخليط ويترك حتى النضج

يزين بالبقدونس المفروم ويقدم مع الأرز الصيادية