إنجاز علمي .. نشر دولي واعتراف بأفضل علماء العالم في أبحاث علاج السرطان

كشف الدكتور إيهاب طوسون، أستاذ كيمياء الدم والأنسجة بكلية العلوم بجامعة طنطا، أن البحث الخاص بالعلاج الجديد للسرطان تم نشره في مجلة Scientific Reports التابعة لدار النشر العالمية Nature، والتي تُعد من أبرز المجلات العلمية المصنفة دوليًا ضمن الفئة الأولى.

تطوير الابتكار العلمي

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc إلى أن فكرة الدراسة جاءت مستوحاة من أعمال الباحث ماهر عقل، والذي انضم لاحقًا إلى الفريق البحثي بجامعة طنطا للمشاركة في تطوير هذا الابتكار العلمي.

ويُعد الدكتور إيهاب طوسون من أبرز العلماء المصريين في مجاله، حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم خلال السنوات الست الماضية، تقديرًا لإسهاماته البحثية وأعماله المنشورة في كبرى الدوريات العلمية الدولية، مما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي وصل إليها على الساحة البحثية العالمية.

