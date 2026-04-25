عماد السيد: رحيل صلاح عن ليفربول أحزنني.. ولا يجوز محاسبة الشناوي بالقطعة

أكد عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، على أن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني قادر على الظهور بشكل جيد والتأهل للدور الثاني في كأس العالم 2026، مشددًا: قلة المحترفين أراها نقطة إيجابية يجب أن نستغلها لصالحنا، بتسويق اللاعبين لأنفسهم، ومعلقًا: أيام حسن شجاتة والجيل الذهبي لم يكن لدينا محترفين كثيرين ونجحنا في الفوز بـ3 أمم إفريقيا متتالية والفوز على إيطاليا وأداء مباراة تاريخية أمام البرازيل في كأس القارات.

وتابع "السيد" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الجميع حزن بعد إعلان خبر رحيل محمد صلاح عن ليفربول، كنا سعداء بنجاحاته في البريميرليج، ولا أعتقد أن هذا القرار سيؤثر على مسيرته الكروية، تفكيره وعقليته مختلفان تمامًا، ولو لم يكونا ذلك لعاد ككثيرين.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: مصطفى محمد مهاجم قوي للغاية، لكني لا أعرف أسباب ابتعاده عن المشاركة مع نانت، كنا نطمح الوصول لنقطة أبعد، أرى أن كأس العالم 2026 فرصة ذهبية لتسويق نفسه على أندية أوروبا، ربما عدم مشاركته مع منتخب مصر اثر عليه نفسيًا ومعنويًا، هو مهاجم من طراز رفيع، أتمنى له التوفيق.

وأنهى حارس طلائع الجيش الحالي حديثه: محمد الشناوي حارس مرمى كبير، لا يجوز محاسبته بالقطعة بعد كل ما حققه مع الأهلي ومنتخب مصر، مشاركته من عدمها قرار المدير الفني، تتفق أو تختلف عليه هذا حقك، لكنه أعطى الكثير وصنع تاريخًا كبيرًا مع الأهلي والفراعنة.