أكرم الشافعي: المرحلة الحالية تتطلب التكاتف لدعم استقرار الأسواق

صرّح أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم استقرار الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الغرف التجارية تلعب دورًا محوريًا في نقل نبض الشارع التجاري والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين.

وأضاف أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعمل بشكل مستمر على متابعة حركة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك، مشددًا على أهمية التوسع في المبادرات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الشافعي إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لما لها من دور فعّال في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص الغرفة على تقديم كافة سبل الدعم الفني والاستشاري لأصحاب هذه المشروعات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على استمرار الغرفة التجارية في أداء دورها الوطني، والعمل على خلق بيئة تجارية مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل.