رئيس جامعة العاصمة يشهد مؤتمر المشروعات الخضراء ويؤكد دعم الجامعة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي عُقد بديوان عام محافظة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء البيئة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات وممثلي الجهات البحثية، حيث ناقش المؤتمر سبل دعم المشروعات الفائزة في الدورات السابقة، والتعريف بالمرحلة الرابعة من المبادرة.

وأكد رئيس جامعة العاصمة حرص الجامعة على دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات البيئة والمناخ، مشيرًا إلى أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وشهد المؤتمر استعراض عدد من قصص النجاح لمشروعات مبتكرة في مجالات تدوير المخلفات والطاقة المتجددة، وسط تأكيد على أهمية تكاتف المؤسسات الأكاديمية والحكومية لتوفير الدعم الفني واللوجستي لأصحاب هذه المشروعات، بما يضمن استدامتها وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع.